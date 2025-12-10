Πανελλαδικό συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο χώρο του επιβατικού σταθμού, αποφάσισε για την προσεχή Παρασκευή 12/12 η γενική συνέλευση του αγροτικού μπλόκου στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτοκτηνοτροφικών κινητοποιήσεων που έχει προαναγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων.

«Στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά να διατρανώσουμε τα αιτήματά μας για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου Κώστας Ανεστίδης.

Όπως επισημάνθηκε, σημείο συγκέντρωσης για όλους ορίστηκε η είσοδος των διοδίων Ν. Μαλγάρων στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας και από εκεί οι συμμετέχοντες θα κινηθούν σε κοινή πορεία προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική κινητοποίηση.

Πηγή: skai.gr

