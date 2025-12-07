Αγρότες: Nέα μπλόκα κι αποκλεισμοί πανελλαδικώς- Οι κινητοποιήσεις της Δευτέρας

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που ήδη υπάρχουν.

Γενική συνέλευση – οδηγός για όλα τα μπλόκα της χώρας πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νίκαια της Λάρισας.

Αποφασίστηκε αύριο, Δευτέρα, να γίνει δίωρος αποκλεισμός στις παρακαμπτήριες οδούς στη Νίκαια (5-7 το απόγευμα), ενώ σε ανάλογες κινήσεις θα προχωρήσουν οι αγρότες σε όλα τα μπλόκα. Την Τετάρτη, όλα τα μπλόκα της Θεσσαλίας ετοιμάζονται να στηρίξουν τους αγρότες της Μαγνησίας, οι οποίοι θα αποκλείσουν από στεριά το λιμάνι του Βόλου, ενώ το ίδιο θα πράξουν διά θαλάσσης και οι αλιείς που επίσης συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Στην Πελοπόννησο, γύρω στις 7.30 το βράδυ, αγρότες έκλεισαν αιφνιδιαστικά για μία ώρα τη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, στο ύψος του Αιγίου.

Στη Δυτική Αχαΐα, οι αγρότες έχουν κλείσει τη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, διαμηνύοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο επ’ αόριστον.

Άνοιξε γύρω στις 6 το απόγευμα το τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών, που ήταν αποκλεισμένο από τις 12 το μεσημέρι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στον Τρίλοφο από εκπροσώπους των αγροτών της Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Δυτική Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη σχεδιάζουν μέσα στην εβδομάδα να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης.

Στην Καρδίτσα, αύριο Δευτέρα, ομάδα αγροτών θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, στο κέντρο της πόλης.

Στον κόμβο του Ορμενίου και το τελωνείο των Κήπων συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Στο τελωνείο των Κήπων διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των ΙΧ αυτοκινήτων από και προς την Τουρκία, ενώ από τη γείτονα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα – από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων – μόνο των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τα θαλασσινά.

