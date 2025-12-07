Λογαριασμός
Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης - Μια προσαγωγή - Δείτε βίντεο

Λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, ομάδα τουλάχιστον έξι ανδρών πλησίασε το Α.Τ. στην οδό Θήρας και εκτόξευσε 5 κοκτέιλ μολότοφ

μολότοφ

Καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι την Κυριακή εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης,

Περίπου στις 7.50 το βράδυ, ομάδα τουλάχιστον έξι ανδρών πλησίασε το Α.Τ. στην οδό Θήρας και εκτόξευσε επτά κοκτέιλ μολότοφ, προκαλώντας φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Κατόπιν κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Κυψέλης όπου προσήχθη ένα άτομο.

Επίσης υπήρξε και εμπρησμός κάδου απορριμμάτων στην οδό Δροσοπούλου και Θήρας που φαίνεται ότι σχετίζεται με την καταδρομική επίθεση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών. 

Πηγή: skai.gr

