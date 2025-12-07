Καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν άγνωστοι την Κυριακή εναντίον του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης,

Περίπου στις 7.50 το βράδυ, ομάδα τουλάχιστον έξι ανδρών πλησίασε το Α.Τ. στην οδό Θήρας και εκτόξευσε επτά κοκτέιλ μολότοφ, προκαλώντας φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες. Κατόπιν κατευθύνθηκαν προς την πλατεία Κυψέλης όπου προσήχθη ένα άτομο.

Επίσης υπήρξε και εμπρησμός κάδου απορριμμάτων στην οδό Δροσοπούλου και Θήρας που φαίνεται ότι σχετίζεται με την καταδρομική επίθεση.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών.

Πηγή: skai.gr

