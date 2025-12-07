Σε κλίμα έντονης συγκίνησης τελέστηκε σήμερα Κυριακή δέηση στη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ. Το μνημόσυνο έστειλε βροντερό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας και υπέρ της θωράκισης του αστυνομικού έργου

Έδωσαν το παρών η οικογένεια του εκλιπόντος αστυνομικού, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι της Πολιτείας και συνδικαλιστικοί φορείς. Οι γονείς τους, σε άσχημη κατάσταση, συγκλόνισαν πάνω από τον τάφο του παιδιού τους.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έπεσε στο καθήκον το πρωί της 27ης Δεκεμβρίου 2023. Ο άτυχος αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά από ναυτική φωτοβολίδα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στο βόλεϊ στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

«Καμιά επιείκεια απέναντι σε δολοφόνους, ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πρέπει να είναι αμείλικτος για όσους δεν σέβονται τους θεσμούς, διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη και υπονομεύουν το μέλλον μας» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΠΟΑΣΥ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ

«Τιμή και μνήμη στον αείμνηστο συνάδελφό μας Γεώργιο ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ

Επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε σήμερα, 07 Δεκεμβρίου 2025, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας, στη μνήμη του αείμνηστου συναδέλφου μας Γεωργίου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ, εκδηλώνοντας για άλλη μια φορά την καθολική απαίτηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος να δοθεί τέλος στην οπαδική βία, αλλά και να θωρακιστεί το λειτούργημα του αστυνομικού από τους κινδύνους που το απειλούν.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε από τον Προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Αλέξιο ΚΟΥΡΤΕΣΗ, στην φερώνυμη οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ (πρώην Παπαδιαμάντη) στου Ρέντη, ενώπιον του Μνημείου που ανεγέρθη πριν από ένα χρόνο, σε συνεργασία με τον Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και με τη διαχρονική επιγραφή:

«Αθλητισμός σημαίνει άμιλλα, ευγένεια και αξίες. Αυτά καλούμαστε να υπερασπιστούμε, ως κοινωνία και ως άνθρωποι».

Σε κλίμα συγκίνησης και περισυλλογής, ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Γρηγόρης ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ, παρουσία της οικογενείας και της Διμοιρίας της ΥΑΤ στην οποία ανήκε ο συνάδελφός μας, του Δημάρχου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη ΡΈΝΤΗ κ. Κωνσταντίνου ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, των επισήμων προσκεκλημένων που εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση, τα Πολιτικά Κόμματα, την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, την αστυνομική διοίκηση, συνδικαλιστικούς φορείς και ενώσεις, και πλήθους συναδέλφων μας, υπενθύμισε μεταξύ άλλων:

-Το διαχρονικό χρέος της πολιτείας να τιμά τους πεσόντες στο καθήκον αστυνομικούς και να μην τους λησμονεί. Τόνισε δε ότι σε ό,τι αφορά την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις της, πράττουμε πάντα το καθήκον μας, όπως τους αρμόζει. Είναι η ελάχιστη ένδειξη σεβασμού και τιμής στο συνάδελφο που χάνει τη ζωή του, υπερασπιζόμενος το αγαθό της ασφάλειας και το δικαίωμα των πολιτών να ζουν ειρηνικά, χωρίς βία και βαρβαρότητα.

-Με τον αγώνα μας, συμβάλλουμε στον περιορισμό της οπαδικής βίας και στην αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων για τέτοιες αντικοινωνικές, εγκληματικές συμπεριφορές. Έχουμε ωστόσο να διανύσουμε έναν ανηφορικό δρόμο. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους θεσμούς, την πολιτεία και την κοινωνία, να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Καμιά επιείκεια απέναντι σε δολοφόνους, ο πέλεκυς της δικαιοσύνης πρέπει να είναι αμείλικτος για όσους δεν σέβονται τους θεσμούς, διαταράσσουν την κοινωνική ειρήνη και υπονομεύουν το μέλλον μας.

Ακολούθησαν οι επιμνημόσυνες ομιλίες του Δημάρχου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Κωνσταντίνου ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ, του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, Αντιστρατήγου ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας κ. Παναγιώτη ΣΤΑΘΗ, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό της Χώρας και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ καθώς και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Δημητρίου ΜΑΛΛΙΟΥ και του πατέρα του αείμνηστου συναδέλφου μας, Αθανάσιου ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ».

\

