Κινητοποιήσεις σε Λάρισα και Καρδίτσα αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στην πανελλαδική σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια.

Εκπρόσωποι αγροτών από 67 συλλόγους και 27 Ομοσπονδίες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα, που ταξίδεψαν στη Λάρισα προκειμένου να μεταφέρουν την κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα στην περιοχή τους, αποφάσισαν να βγάλουν τα τρακτέρ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, αποκλείοντας σημεία της εθνικής οδού.

Όπως μεταφέρθηκε στην ευρεία σύσκεψη σύμφωνα με τα ΝΕΑ, η χρονιά που διανύουμε ίσως να ήταν η καταστροφικότερη για τις καλλιέργειες καθώς η παραγωγή ήταν τόσο μικρή που σε κάποιες περιπτώσεις έφτασε το 50% με 70% σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιάς.

Το χορό των κινητοποιήσεων ανοίγει η Καρδίτσα. Την ερχόμενη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στον αυτοκινητόδρομο Ε65 έξω από την Καρδίτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μεταξύ των προτάσεων που τέθηκαν στην σύσκεψη ήταν να στηθούν μπλόκα σε λιμάνια και αεροδρόμια, σε τελωνεία και σύνορα για να ασκηθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση για την επίλυση των προβλημάτων τους ενώ συζητήθηκε να επαναληφθεί η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα.

Για την οργάνωση των κινητοποιήσεων, τις επόμενες μέρες θα συνεδριάσουν τα Διοικητικά Συμβούλια των Αγροτικών Συλλόγων και των Ομοσπονδιών σε όλη τη χώρα και θα οργανωθούν περιοδείες και συσκέψεις στα χωριά για την ενημέρωση του αγροτικού κόσμου.

Πηγή: skai.gr

