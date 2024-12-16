Απόψε ο Παύλος Τσίμας παρουσιάζει στο PRIME TIME μια αποκαλυπτική έρευνα για τα Δεκεμβριανά του 1944.

Δεκέμβριος 1944 – Δεκέμβριος 2024: Ογδόντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από εκείνες τις 33 ημέρες που συντάραξαν την Αθήνα. Μόλις δύο μήνες πριν, η πόλη γιόρταζε την αποτίναξη του ναζιστικού ζυγού, έπειτα από τρεισήμισι χρόνια Κατοχής.

Πώς, όμως, η Αθήνα βρέθηκε από την ευφορία της Απελευθέρωσης στη δίνη των Δεκεμβριανών;

Η κάμερα του Prime Time και ο Παύλος Τσίμας ανακαλύπτουν τα κρυμμένα σημάδια της Μάχης των Αθηνών, καταγράφουν τις μαρτυρίες πρωταγωνιστών και ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, σκιαγραφούν τις κρίσιμες εξελίξεις που οδήγησαν στην αιματηρή σύγκρουση και εστιάζουν στην πρώτη πράξη του Εμφυλίου Πολέμου.

Τα «Δεκεμβριανά», στο «Prime Time» του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 21.00, με τον Παύλο Τσίμα.

