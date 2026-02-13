Ξεκίνησαν τα έργα διευθέτησης στο ρέμα Πικροδάφνης από την Περιφέρεια Αττικής.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στο ύψος των οδών Λιδωρικίου και Βαλτετσίου (διοικητικά όρια Δήμου Αγίου Δημητρίου) στοχεύουν:

στην αποκατάσταση των καταπτώσεων,

στη διασφάλιση της ομαλής ροής των υδάτων (της παροχευτικότητας δηλαδή του ρέματος),

στη σταθεροποίηση των πρανών,

και στην πρόληψη νέων φαινομένων διάβρωσης.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν χαρακτήρα άμεσης θωράκισης και υλοποιούνται έως ότου ξεκινήσουν τα προβλεπόμενα έργα οριστικής διευθέτησης του ρέματος, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες οριοθέτησης.

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή και η αποτελεσματική προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, που προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε τμήματα του ρέματος Πικροδάφνης, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (Α5387/25-12-2025).

Πηγή: skai.gr

