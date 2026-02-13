Απώλεια της αριστερής άγκυρας παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Αρτέμις» κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από το Λαύριο με προορισμό την Κέα, την Κύθνο, τη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο, την Ίο, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο, την Κίμωλο και τη Μήλο.

Στο πλοίο επέβαιναν 57 επιβάτες, ενώ το πλήρωμα αποτελείται από 33 άτομα. Μετέφερε επίσης 25 Ι.Χ. οχήματα, δύο φορτηγά και δύο δίκυκλα.

Μετά τη διαπίστωση του περιστατικού, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι του Λαυρίου σύμφωνα με το Λιμενικό.

Οι επιβάτες και τα οχήματα με προορισμό την Κέα προωθήθηκαν με άλλο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι υπόλοιποι επιβάτες παραμένουν επί του «Αρτέμις», εν αναμονή των περαιτέρω ενεργειών και της αποκατάστασης του προβλήματος.

Πηγή: skai.gr

