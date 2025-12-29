Στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται ένας νεαρός μετανάστης, ένας από τους εκατοντάδες που φιλοξενούνται στο Εκθεσιακό Κέντρο της Αγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο 22χρονος εμφάνισε πολύ υψηλό πυρετό και χρειάστηκε η εισαγωγή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Το κρούσμα έχει επιβεβαιωθεί και από τον ΕΟΔΥΥ.

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης στους υπόλοιπους μετανάστες αλλά και στους φροντιστές, αφού η ελονοσία μεταδίδεται από συγκεκριμένο είδος κουνουπιού.

O 22χρονος θα παραμείνει νοσηλευόμενος μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία του.

