Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για Αττική, Αργολίδα και Κορινθία – Δείτε ποιες περιοχές είναι στην κατηγορία κινδύνου 3

Δείτε τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Πυροσβεστική

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Πέμπτη σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 αντιμετωπίζουν οι ακόλουθες περιοχές:

  • Αττική
  • Αργολίδα
  • περιοχές Βοιωτίας και Κορινθίας
  • κεντρική και νότια Εύβοια
  • Μυτιλήνη, Χίος, Ψαρά
     
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Αττική Πυροσβεστική
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark