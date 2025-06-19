Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται σήμερα Πέμπτη σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 αντιμετωπίζουν οι ακόλουθες περιοχές:

Αττική

Αργολίδα

περιοχές Βοιωτίας και Κορινθίας

κεντρική και νότια Εύβοια

Μυτιλήνη, Χίος, Ψαρά



Πηγή: skai.gr

