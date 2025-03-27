Το μετασκευασμένο Nissan GT-R είχε ήδη πραγματοποιήσει δύο χρονομετρημένα δοκιμαστικά στην πίστα του στρατιωτικού αεροδρομίου Αγρινίου, δίχως πρόβλημα. Στο τιμόνι βρισκόταν ο 34χρονος Γεράσιμος Φιλιππάτος, έμπειρος οδηγός σε αγώνες Dragster.

Ηταν δεμένος με ζώνες ασφαλείας έξι σημείων, φορούσε άφλεκτη στολή και εγκεκριμένο από τους κανονισμούς κράνος. Στην τρίτη του προσπάθεια, όμως, στις 14 Μαΐου 2021, τίποτα δεν πήγε καλά.

Τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνησή του κι ενώ έτρεχε ήδη με 217 χλμ./ώρα, λόγω της υψηλής πρόσφυσης των ελαστικών το αυτοκίνητο σηκώθηκε με τους δύο δεξιούς τροχούς στον αέρα και ανατράπηκε, ενώ βρισκόταν ακόμη στον ασφάλτινο διάδρομο του αεροδρομίου.

Ακινητοποιήθηκε στο χώμα δίπλα στην πίστα, έπειτα από επτά δευτερόλεπτα αλλεπάλληλων ανατροπών. Δεν υπήρχαν άλλωστε σε εκείνο το σημείο προστατευτικά τοιχία ή μπαριέρες για να ανακόψουν την ανεξέλεγκτη πορεία του. Ο οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και βρήκε ακαριαίο θάνατο. Το κάθισμα εντοπίστηκε 15 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο.

