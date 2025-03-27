Προσωρινά κλειστή θα παραμείνει η αίθουσα της Πρώτης Βουλής στο Ναύπλιο, το Βουλευτικό, προκειμένου να γίνει εμπεριστατωμένος έλεγχος του τρούλου μετά από την αποκόλληση διακοσμητικού στοιχείου από αυτόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων, λόγω της έκτακτης αυτής ανάγκης οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο χώρο του Βουλευτικού μετατίθενται σε άλλους χώρους.

Το Βουλευτικό ήταν η πρώτη Βουλή των Ελλήνων.

Το κτίριο κτίσθηκε το 1730 κατά την Β΄ Τουρκική κυριαρχία και βρίσκεται επί της οδού Σταϊκοπούλου (οικοδομικό τετράγωνο 152α), ακριβώς πίσω από το κτίριο της Εθνικής Τραπέζης (άλλοτε κατοικία του Νικηταρά και αργότερα της Καλλιόπης Παπαλεξοπούλου) με θέα στην πλατεία Συντάγματος.

Αρχικά χτίστηκε ως τζαμί από τον Αγά Πασά, τον πλουσιότερο Αγά του Ναυπλίου, για να σώσει την ψυχή του. Αργότερα, μετά την Ελληνική Επανάσταση, ψηφίστηκε διάταγμα να επισκευαστεί για να στεγάσει την Πρώτη Βουλή των Ελλήνων.

Τα εγκαίνια του νέου Βουλευτικού πραγματοποιήθηκαν στις 21 Σεπτεμβρίου 1825 και περιγραφές δίνονται από τη Γενική Εφημερίδα Ελλάδος: «… είναι το λαμπρότερον και ωραιότερον δημόσιον κτίριον την σήμερον εις την Ελλάδα. Έχει ικανήν ευρυχωρίαν δια της βουλευτάς και δύο σειράς καθισμάτων δια της ακροατάς άνωθεν του εμβαδού…» και από τα δημοσιευμένα άρθρα για τον εσωτερικό Κανονισμό του Βουλευτικού.

Σε αυτό το κτίριο πραγματοποιήθηκε η περίφημη δίκη του Κολοκοτρώνη, που είχε σαν αποτέλεσμα την καταδίκη του σε θάνατο μαζί με τον Πλαπούτα.

Αργότερα κατά την Καποδιστριακή εποχή (1831) το κτίριο παραχωρείται από τον Κυβερνήτη για τη στέγαση σχολείων, χαρακτηρίζοντάς το, το πλέον κατάλληλο για αυτήν τη χρήση. Έτσι στις 1 Απριλίου του ίδιου έτους το «Ελληνικό» Ναυπλίου άρχισε να λειτουργεί στους χώρους του Βουλευτικού.

Στην περίοδο της κατοχής (1940) χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακή. Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’90 στεγαζόταν το Εθνικό Ωδείο. Σήμερα και μετά από επισκευές, στις οποίες υπεβλήθη το κτίριο, αποτελεί Συνεδριακό Κέντρο (πραγματοποιούνται διαλέξεις, ημερίδες, σεμινάρια κα.).

