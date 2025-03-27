Δολοφονία Φαίης: Ισόβια στην σπιτονοικοκυρά - Στη φυλακή και η μάνα και η αδελφή

Ισόβια και πολυετείς ποινές κάθειρξης επέβαλε σήεμρα το ΜΟΔ στις τρεις γυναίκες που κρίθηκαν ομόφωνα ένοχες για τη δολοφονία της 23χρονης Φαίης Μπακογιώργου, της άτυχης εγκύου η οποία είχε βρεθεί νεκρή και τυλιγμένη σε κουβέρτα, δίπλα σε σκουπιδοτενεκέδες στην Κυψέλη, τον Οκτώβριο του 2021.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε:

την επιβολή ποινής ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 22 χρόνια κάθειρξης στη σπιτονοικοκυρά της Φαίης, για την οποία όρισε και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ. Την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, εμπορία ανθρώπων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα σωματικής βλάβης κατά ανηλίκων.

κάθειρξης στη της Φαίης, για την οποία όρισε και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ. Την έκρινε ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, εμπορία ανθρώπων, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απόπειρα σωματικής βλάβης κατά ανηλίκων. Στη μητέρα του θύματος η ποινή που επιβλήθηκε είναι 15ετής κάθειρξη για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία και στην εμπορία ανθρώπων .

του θύματος η ποινή που επιβλήθηκε είναι στην ανθρωποκτονία και στην . Το δικαστήριο για τις ίδιες κατηγορίες επέβαλε στην αδελφή της Φαίης κάθειρξη 11 ετών μετά την αναγνώριση, με πλειοψηφία 5 προς 2, του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.

Και οι τρεις γυναίκες οδηγούνται στη φυλακή καθώς οι δικαστές αρνήθηκαν να χορηγήσουν αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στις δύο μεγαλύτερες γυναίκες.

Αρχικά η αδελφή της Φαίης Μπακογιώργου είχε ομολογήσει ότι εκείνη τη σκότωσε, όμως στη συνέχεια αναίρεσε και κατηγόρησε ανοιχτά μαζί με τη μητέρα της την σπιτονοικοκυρά.

Ερευνα για πιθανά, παράπλευρα αδικήματα

Παράλληλα οι δικαστές αποδέχθηκαν την πρόταση του Εισαγγελέα για διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία με σκοπό τον σχηματισμό τριών δικογραφιών για τη διερεύνηση ισάριθμων ζητημάτων που προέκυψαν κατά τη διαδικασία.

Έτσι τίθεται υπό έρευνα, στην πρώτη δικογραφία, το ενδεχόμενο διάπραξης παράβασης καθήκοντος εκ μέρους των αστυνομικών (ομάδα ΔΙΑΣ, αξιωματικός υπηρεσίας κλπ) που επιλήφθηκαν της υπόθεσης, όταν βρέθηκε πεταμένη η σορός της Φαίης και μέχρι να αναλάβει το Ανθρωποκτονιών.

Η δεύτερη δικογραφία αφορά το ενδεχόμενο διάπραξης ψευδούς κατάθεσης της κόρης της σπιτονοικοκυράς.

Τέλος, δικογραφία θα σχηματιστεί και για την εμπλοκή στην υπόθεση τέταρτου προσώπου το οποίο φέρεται να οδήγησε το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε το πτώμα της Φαίης.

