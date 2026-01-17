Αγρίνιο: Ομολόγησε ο 44χρονος τη δολοφονία του κοινοτάρχη

Ομολόγησε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 44χρονος άνδρας που συνελήφθη για την άγρια δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.

Το έγκλημα στην Αιτωλοακαρνανία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ο δράστης παρέμεινε στο χωριό, συνελήφθη από τις αρχές και ομολόγησε το έγκλημα του, ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν ερωτική αντιζηλία.

Πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής. Όταν είδε το όχημα του δράστη να περνά, με κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα, μπήκε στο όχημά του και τον ακολούθησε.

Ο άτυχος 50χρονος έχασε τη ζωή του στη θέση «Αρβανίτης», με το όχημά του να έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη νωρίτερα σήμερα και έχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

