Για την άγρια επίθεση που δέχθηκε ο 13χρονος γιος του και τον ξυλοδαρμό του από μία συμμορία ανηλίκων το βράδυ του Σαββάτου στο Μοσχάτο μίλησε στον ΣΚΑΪ ο πατέρας του αγοριού.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη 6 ανηλίκων - ηλικίας 14 και 15 ετών - για την άγρια επίθεση, ενώ σύμφωνα με τον πατέρα του 13χρονου, στην Ασφάλεια του είπαν ότι «κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183», από τον τηλεφωνικό κώδικα του Μοσχάτο.

«Το Σάββατο περίπου 19:40 - εγώ βρισκόμουν εκτός Αθηνών - με καλεί ο γιος και μου λέει "μπαμπά, με έχουν χτυπήσει άσχημα 15 άτομα. Δεν έχω μπαταρία, τι κάνω;". Εγώ του λέω: "σε βλέπω από το GPS, μείνε εκεί που είσαι"», περιέγραψε ο πατέρας στον ΣΚΑΪ.

«Το παιδί είχε χτυπηθεί άσχημα από 15 παιδιά άλλης ηλικίας. Δεν τα γνώριζε. Καμία κόντρα. Ήταν στην παρέα τους μια κοπέλα, φίλη του γιου μου, της φώναξε ο γιος μου κάποιο υποκοριστικό και πετάχτηκε κάποιος από αυτούς και του είπε "σε μένα το λες αυτό, θα δεις τι θα συμβεί" αν και το παιδί του είπε ότι "δεν το είπα για σένα”», εξήγησε ο πατέρας για το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο.

Το παιδί «το χειρίστηκε ψύχραιμα, δεν σήκωσε χέρι σε κανέναν, μου είπε "μπαμπά δεν ήθελα να το συνεχίσω, προστατεύτηκα με τα χέρια, με κλωτσαγανε με χτυπαγαμε».

Ο πατέρας εξήγησε ότι «ήταν παιδιά από άλλα σχολεία. Μου είπαν στην ασφάλεια ότι κάποιοι είναι γνωστοί σαν συμμορία 183 από τον Ταχυδρομικό Κώδικα του Μοσχάτου».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.