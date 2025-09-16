Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν πρωινές ώρες στον Κορυδαλλό, όταν μια 26χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση, στις 6.20 το πρωί, από άγνωστο ημεδαπό άνδρα που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει. Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.

Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε. Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσυκλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν καταγραφές καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

Πηγή: skai.gr

