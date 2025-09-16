Λογαριασμός
Άγρια επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό - Ληστής τη γρονθοκόπησε και της άρπαξε το πορτοφόλι

Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσυκλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από την περιοχή της Νίκαιας

Περιπολικό

Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν πρωινές ώρες στον Κορυδαλλό, όταν μια 26χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση, στις 6.20 το πρωί, από άγνωστο ημεδαπό άνδρα που επέβαινε σε μοτοσυκλέτα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης, ο οποίος φορούσε κράνος, προσπάθησε να τη ληστέψει. Η νεαρή γυναίκα αντιστάθηκε, ωστόσο εκείνος τη γρονθοκόπησε και τελικά της απέσπασε το πορτοφόλι.

Η 26χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, παρά τα χτυπήματα που δέχθηκε. Ο δράστης εγκατέλειψε λίγη ώρα αργότερα τη μοτοσυκλέτα σε άλλο σημείο, με την αστυνομία να διαπιστώνει ότι ήταν κλεμμένη από τις 5 Σεπτεμβρίου στη Νίκαια.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν καταγραφές καμερών ασφαλείας και μαρτυρίες, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη.

