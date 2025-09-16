Μια σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφτηκε στη Λάρισα με έναν 13χρονο μαθητή σε περιοχή της Αγιάς, να συλλαμβάνεται για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ανήλικος συλληφθέντας φέρεται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να δημιούργησε παιδικό πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας τη φωτογραφία ενός 11χρονου, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Ειδικότερα, φαίνεται ένα γυμνό παιδικό σώμα με την φωτογραφία του μικρού μαθητή σε άσεμνη σκηνή.

Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ομάδα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Τρίτη ενώπιον της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας, καθώς ζήτησε και πήρε προθεσμία.

Πηγή: skai.gr

