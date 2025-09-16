Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς που εντοπίστηκαν χθες με διαφορά μερικών ωρών να επιπλέουν στα νερά του Θερμαΐκού Κόλπου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, πρόκειται για 23χρονο (ημεδαπό), η σορός του οποίου ανασύρθηκε, χθες το πρωί, από τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του Λευκού Πύργου και του αγάλματος του Μ. Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία της πόλης.

Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του ερευνώνται, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη είναι έρευνα για την ταυτοποίηση της δεύτερης σορού που εντοπίστηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το μακάβριο θέαμα ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρση της σορού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 20-25 ετών, με ύψος περίπου 1,70 μ.

Πηγή: skai.gr

