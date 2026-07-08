Αγωνία για την τύχη της Ελληνίδας που βρέθηκε ζωντανή μετά τον φονικό σεισμό στην Βενεζουέλα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εντοπισμού της Ελληνίδας στην Βενεζουέλα που είχε ανασυρθεί ζωντανή από τα συντρίμμια του σπιτιού της μετά τον φονικό σεισμό της 24ης Ιουνίου.

Η γυναίκα είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια της κατοικίας της, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς. Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η τύχη της παραμένει άγνωστη, καθώς, λόγω της κατάρρευσης των κρατικών δομών στη Βενεζουέλα, δεν υπάρχει κανένα επίσημο αρχείο για τους διασωθέντες ή τους τραυματίες.

Αυτή την ώρα, οι Έλληνες ομογενείς στη Βενεζουέλα και ο ιερέας της περιοχής δίνουν έναν προσωπικό αγώνα δρόμου, χτενίζουν τηλεφωνικά κάθε κέντρο υγείας και κάθε πρόχειρη δομή, ψάχνοντας να τη βρουν. Δεν γνωρίζουμε ακόμη αν νοσηλεύεται, ούτε αν ήταν μόνη της τη στιγμή της κατάρρευσης.

Σημειώνεται πως ολοσχερώς καταστράφηκαν και τρία ακόμη σπίτια Ελλήνων, ευτυχώς χωρίς να θρηνήσουμε θύματα.

Πηγή: skai.gr

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