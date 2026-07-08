Χαλιά, κατά τα φαινόμενα σημαντικής αξίας απλώθηκαν, μέχρι εκεί που φθάνει το μάτι, στο επιβλητικό Ιερό Τεμένος του Ιμάμη Ρεζά για το «τελευταίο αντίο» στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, όπως φαίνεται σε βίντεο του Mehr News Agency, του ημιεπίσημου ειδησεογραφικού πρακτορείου που χρηματοδοτείται από την ιρανική κυβέρνηση.

«Προετοιμασίες για το Ιερό Τεμένος του Ιμάμη Ρεζά για την πραγματοποίηση Τελετής Αποχαιρετισμού για τον Αγαπητό Μάρτυρα Ηγέτη» αναφέρεται στη λεζάντα του Mehr.

To τέμενος του Ιμάμη Ρεζά είναι το μαυσωλείο του Αλί αλ Ριντά, του όγδοου Ιμάμη του Σιιτικού Ισλάμ, που βρίσκεται στη Μασχάντ, στην επαρχία Ραζαβί Χορασάν, στο Ιράν. Ως ένας από τους ιερότερους τόπους του Σιιτικού Ισλάμ, σχεδόν 30 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι πραγματοποιούν προσκυνήματα στο ιερό κάθε χρόνο, ο πιο δημοφιλής τόπος προσκυνήματος στο Ισλάμ.

Ιερό Τεμένος του Ιμάμη Ρεζά

Ο Ιμάμης Ρεζά ήταν απόγονος του προφήτη Μωάμεθ, γνωστού για την ευσέβεια και τη μόρφωσή του. Γεννημένος το 766 μ.Χ., η καταγωγή του ανάγεται στον Αλί μέσω της κόρης του Μωάμεθ, Φατιμά, και από τον γιο τους Χουσεΐν. Είναι μέρος της αλυσίδας μυστικιστικής εξουσίας στον Σουφισμό των Σουνιτών, γεγονός που τον καθιστά ευρέως σεβαστό και στο Σουνιτικό Ισλάμ. Θεωρείται επίσης ως πρότυπο ασκητισμού στον Σουφισμό, και οι αλυσίδες εξουσίας στον Σιιτικό Σουφισμό προχωρούν μέσω αυτού. Το Ουγιούν Αχμπάρ Αλ-Ριντά έχει καταγράψει θαύματα που έχουν συμβεί στο ιερό.

Το ιερό καλύπτει έκταση 1.200.000 τετραγωνικών μέτρων, καθιστώντας το το τρίτο μεγαλύτερο τζαμί στον κόσμο, μετά το Μασγίντ αλ-Χαράμ στη Μέκκα και το Τζαμί του Προφήτη στη Μεδίνα.

Πηγή: skai.gr

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