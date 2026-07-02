Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις 3 εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως τραγική συνέπεια τον θάνατο μίας γυναίκας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε ότι η έρευνα έχει προχωρήσει σημαντικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως σύντομα αναμένονται εξελίξεις.

«Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα. Τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε μιλώντας στον ANT1.

Η ίδια εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

«Θεωρώ ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα έχουν εξιχνιαστεί και τα τρία χτυπήματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, «τουλάχιστον τρία πρόσωπα εμπλέκονται στην τριπλή εμπρηστική επίθεση».

Όπως εξήγησε, οι αρχές διαπιστώνουν κοινά χαρακτηριστικά και στις τρεις επιθέσεις, καθώς χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τρόπος δράσης και ο ίδιος τύπος εμπρηστικού μηχανισμού.

«Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιος εμπρηστικός μηχανισμός και στις τρεις περιπτώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα πρόσωπα που συμμετείχαν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία εκτεταμένου βιντεοληπτικού υλικού από μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων.

«Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους η μη ύπαρξη καταλήψεων»

Απαντώντας για την επιλογή των στόχων, η κ. Δημογλίδου επισήμανε ότι οι δράστες τέτοιων ενεργειών επιλέγουν συνήθως σημεία όπου είναι ευκολότερο να κινηθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τις Αρχές ή πρόσωπα που δεν διαθέτουν αστυνομική φρούρηση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στα σημεία των επιθέσεων έχει πραγματοποιηθεί ενδελεχής αυτοψία από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, διαβεβαιώνοντας πως «όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις ενέργειες θα αποδοθούν στη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενη, τέλος, στις παρεμβάσεις της ΕΛ.ΑΣ. τα τελευταία χρόνια για την εκκένωση καταλήψεων, σημείωσε ότι σήμερα ουσιαστικά δεν υπάρχουν ενεργές καταλήψεις σε πανεπιστημιακούς χώρους, κάτι που, όπως είπε, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

«Προφανώς και έχει ενοχλήσει κάποιους αυτή η εικόνα, αυτή που πρέπει να είναι η εικόνα ενός πανεπιστημίου», σχολίασε.

Με αφορμή τη θανατηφόρα κατάληξη της υπόθεσης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. έστειλε και ένα σαφές μήνυμα κατά της βίας.

«Δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπρηστικός μηχανισμός. Αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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