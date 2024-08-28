Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε από περιοχή του Κιθαιρώνα ο αιωροπτεριστής που αγνοείτο μετά από πτώση με παραπέντε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης από την περιοχή των Πλαταιών.

Ειδικότερα, σήμερα το μεσημέρι εντοπίστηκε ο αγνοούμενος σε δύσβατο σημείο του Κιθαιρώνα πλησίον του τοπωνυμίου «Τρεις Κορυφές», από την ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τον προσέγγισαν οι Πυροσβέστες και τον μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του πλησίον του Βυζαντινού ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Υπενθυμίζεται ότι χτες, Τρίτη, δύο άτομα επιχείρησαν πτήση με παραπέντε στον ορεινό όγκο του Κιθαιρώνα. O ένας είχε ήδη εντοπιστεί από τις αρχές και βρίσκεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δεύτερος -περίπου 60 ετών- αγνοείτο από το απόγευμα της Τρίτης.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε αγνοούμενος ημεδαπός αιωροπτεριστής από περιοχή του Κιθαιρώνα. Σχετικό δελτίο τύπου: https://t.co/hv8LosuPCL — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2024

Πηγή: skai.gr

