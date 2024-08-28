Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κατράκειο Νίκαιας Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ,11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από Υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κατράκειο Νίκαιας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2024
