Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κατράκειο Νίκαιας Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ,11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από Υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κατράκειο Νίκαιας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2024

Πηγή: skai.gr

