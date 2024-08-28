Λογαριασμός
Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κατράκειο Νίκαιας - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ,11 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από Υδροφόρες ΟΤΑ

UPDATE: 17:14
φωτιά τώρα

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κατράκειο Νίκαιας Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ,11 οχήματα και 2  Ε/Π. Συνδρομή από Υδροφόρες ΟΤΑ.

