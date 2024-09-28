«Έλυρος»: Απέπλευσε στις 5 τα ξημερώματα από το λιμάνι του Πειραιά

Απέπλευσε στις 5 τα ξημερώματα από το λιμάνι του Πειραιά για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου για τα Χανιά, το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος» της ΑΝΕΚ που υπέστη απώλεια ηλεκτρικής ισχύος ενώ έπλεε 8 ναυτικά μίλια μεταξύ Αίγινας και Γλυφάδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή το πλοίο είχε αναχωρήσει στις 9.00 το βράδυ από τον Πειραιά με προορισμό την Κρήτη αλλά λόγω τεχνικού προβλήματος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι του Πειραιά με τη συνοδεία ενός ρυμουλκού και ενός πλωτού του Λιμενικού Σώματος.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης και βεβαίωσης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα, το πλοίο αναχώρησε τελικά για την εκτέλεση του δρομολογίου του με 917 επιβάτες αντί 977 που είχαν αρχικά επιβιβασθεί και 119 άτομα πλήρωμα. Το πλοίο μεταφέρει επίσης 117 ΙΧ, 109 φορτηγά, 3 λεωφορεία και 35 δίκυκλα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

