Μεσολόγγι: Χειροπέδες σε 3 μαθητές για revenge porn - Ισχυρίστηκαν πως «έκαναν πλάκα»

Στη σύλληψη τριών μαθητών προχώρησαν οι αρχές στο Μεσολόγγι για εκδικητική πορνογραφία, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr, στο Μεσολόγγι, οι τρεις μαθητές ηλικίας 14 (οι δύο) και 15 ετών ο ένας είχαν πάρει τη φωτογραφία μιας συμμαθήτριάς τους και κάνοντας μοντάζ την εμφάνισαν γυμνή, «ανεβάζοντας» τη συγκεκριμένη φωτογραφία στο διαδίκτυο και στην «ομάδα» τους.

Όταν η μαθήτρια αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, ενημέρωσε τους γονείς της που με τη σειρά τους απευθύνθηκαν στην Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εκτός από τους τρεις ανήλικους συνέλαβαν και τους γονείς τους (δύο γυναίκες και έναν άνδρα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Πάντως, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τον έλεγχο για να διαπιστώσουν εάν η παραποιημένη φωτογραφία της κοπέλας έχει διακινηθεί και σε άλλους χώρους του διαδικτύου και για τον σκοπό αυτό έχουν πάρει τα κινητά τηλέφωνα των μαθητών.

Οι νεαροί ισχυρίστηκαν στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν πως το έκαναν «για πλάκα».

Πηγή: skai.gr

