Aμμουλιανή: Απαγόρευση απόπλου για το «Θεοσκέπαστη»

Bλάβη παρουσίασε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ενώ βρισκόταν προσδεδεμένο στο λιμάνι της Αμμουλιανής Χαλκιδικής, με 144 επιβάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος το πλοίο «Θεοσκέπαστη» παρουσίασε βλάβη στην αντλία πετρελαίου της αριστερής μηχανής.

Από τη Λιμενική Αρχή Ουρανούπολης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.

Πηγή: skai.gr

