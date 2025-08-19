Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου

Δείτε σε ποιους ευχόμαστε σήμερα «χρόνια πολλά» για την ονομαστική τους γιορτή

εορτολόγιο

Ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης ο Μεγαλομάρτυρας και οι συν αυτώ Μάρτυρες τιμώνται σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

  • Ο Άγιοι Τιμόθεος, Αγάπιος και Θέκλα
  • Οι Άγιοι Ευτυχιανός ο στρατιώτης και Στρατήγιος οι Μάρτυρες
  • Ο Όσιος Θεοφάνης ο Νέος και Θαυματουργός (Πολιούχος Νάουσας Ημαθίας)
Πηγή: skai.gr

