Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα 7 οχημάτων στην Περιφερειακή οδό

Σύγκρουση 7 οχημάτων με υλικές μόνο ζημιές - Η καραμπόλα στην περιφερειακή οδό στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης συνέβη το απόγευμα

Τροχονόμοι σε ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά μετά τη σύγκρουση 7 οχημάτων με υλικές μόνο ζημιές. 

Η καραμπόλα στην περιφερειακή οδό στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης συνέβη γύρω στις 18.20 το απόγευμα, δημιουργώντας μεγάλες ουρές οχημάτων καθώς για λίγα λεπτά είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Αυτήν την ώρα γερανοί οδικής βοήθειας βρίσκονται στο σημείο απομακρύνοντας τα οχήματα. 

Στο σημείο βρίσκονται και άνδρες της τροχαίας προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη καραμπόλα κυκλοφοριακή συμφόρηση τροχαίο
