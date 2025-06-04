Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα 7 οχημάτων στην Περιφερειακή οδό

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά μετά τη σύγκρουση 7 οχημάτων με υλικές μόνο ζημιές.

Η καραμπόλα στην περιφερειακή οδό στο ύψος του κόμβου της Νεάπολης συνέβη γύρω στις 18.20 το απόγευμα, δημιουργώντας μεγάλες ουρές οχημάτων καθώς για λίγα λεπτά είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Αυτήν την ώρα γερανοί οδικής βοήθειας βρίσκονται στο σημείο απομακρύνοντας τα οχήματα.

Στο σημείο βρίσκονται και άνδρες της τροχαίας προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.