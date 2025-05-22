Λογαριασμός
Μυτιλήνη: Νεκρός ο οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε στο λιμάνι - Τον εντόπισε δύτης

Εντοπίστηκε από δύτη νεκρός, δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας, ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου που έπεσε σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλήνης

δύτης

Νεκρός εντοπίστηκε, δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας, ο οδηγός του αγροτικού αυτοκινήτου που έπεσε σήμερα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σήμερα Πέμπτη 22 Μαΐου, στο λιμάνι της Μυτιλήνης, στο σημείο της πρόσδεσης των επιβατηγών πλοίων.

Τον νεκρό εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητο ο δύτης που ερευνούσε το θαλάσσιο χώρο. Αυτή τη στιγμή (ώρα 9 μ.μ) επιχειρείται η ανάσυρση της σορού και του αυτοκινήτου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

