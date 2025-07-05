Στην αναζήτηση της ταυτότητας του άνδρα που έπεσε νεκρός το απόγευμα της Παρασκευής σε δρόμο της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στην οδό Ειρήνης αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Θεοδόσης Πάνου στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» το πρωί του Σαββάτου το θύμα υπολογίζεται περίπου 40 ετών και έπεσε νεκρό έχοντας δεχτεί 3 θανάσιμα τραύματα, δύο στο λαιμό και ένα στη θωρακική χώρα. Συνολικά η αστυνομία εντόπισε 5 κάλυκες στο σημείο. Το γεγονός ότι οι κάλυκες ήταν τόσο λίγοι σε συνδυασμό με την ακρίβεια των τραυμάτων κάνουν τις αρχές να πιστεύουν πως ο δράστης ήταν επαγγελματίας.

Το θύμα ωστόσο, δεν είχε κανένα χαρτί επάνω του, ταυτότητα, διαβατήριο που να μαρτυρά ποιος είναι ενώ το κινητό του που εντοπίστηκε δίπλα του ήταν γυρισμένο σε εργοστασιακές ρυθμίσεις με το μενού στα αγγλικά. Το μόνο που είχε πάνω του το θύμα ήταν 4-5 κλειδιά που ανήκαν σε σπίτια. Δεν υπήρχαν ούτε κλειδιά αυτοκινήτου.

Επιπλέον, μετά από αναζήτηση που έγινε από τις αρχές στις βάσεις δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας, αποδείχτηκε ότι το θύμα δεν υπάρχει πουθενά καταχωρημένο.

Πηγή: skai.gr

