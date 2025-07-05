Σάββατο 5 Ιουλίου: Η Αθήνα κινείται… όλο το 24ωρο - Ξεκινά η πιλοτική λειτουργία σε μετρό, τραμ και λεωφορεία

Το Σάββατο 5 Ιουλίου, η Αθήνα για πρώτη φορά θα έχει στη διάθεσή της συγκοινωνίες σε 24ωρη λειτουργία. Ο ΟΑΣΑ υλοποιεί δοκιμαστική δράση 24ωρης λειτουργίας του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου θα αξιολογηθεί σε επόμενο στάδιο, με βάση λειτουργικά και ποιοτικά δεδομένα που προέκυψαν. Σε αυτή την προσπάθεια, καταλυτικής σημασίας χαρακτηρίζεται η συνεισφορά των εργαζόμενων που με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό στηρίζουν την υλοποίηση της δοκιμαστικής 24ωρης λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών, ανταποκρινόμενοι στις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις της ημέρας.

Αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας: Σάββατο 5 Ιουλίου (22:00) – Κυριακή 6 Ιουλίου (10:00)

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Μετρό – Γραμμή 2 (Ανθούπολη – Ελληνικό)

Από Έως Συχνότητα

22:00 00:20 10′ 50″

00:20 02:00 15′

02:00 05:30 15′

05:30 07:00 12′ 30″

07:00 10:00 10′ 50″

Μετρό - Γραμμή 3

– Τμήμα Πλακεντία ↔ Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

– Τμήμα προς/από Αεροδρόμιο (αντίστοιχα μεγαλύτερη αναμονή 36′):

Από Έως Πλακεντία - Δημ. Θέατρο Προς Αεροδρόμιο

22:00 00:20 9′ 00″ 36′

00:20 02:00 15′ –

02:00 05:30 15′ –

05:30 07:00 10′ 00″ 36′

07:00 10:00 9′ 00″ 36′

Τραμ – Γραμμές Τ6 (Πικροδάφνη–Σύνταγμα) & Τ7 (Βούλα–Αγία Τριάδα)

Από Έως Συχνότητα

22:00 00:30 15′

00:30 01:40 25′

01:40 05:30 25′

05:30 10:00 12′

Λεωφορεία: 9 επιπλέον πιλοτικές γραμμές

Οι παρακάτω γραμμές θα λειτουργούν 24 ώρες μόνο για τη συγκεκριμένη δοκιμή:

164: Στ. Αγ. Δημήτριος – Κάτω Ηλιούπολη – Αργυρούπολη – Τερψιθέα

221: Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

608: Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703: Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842: Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049: Πειραιάς – Ομόνοια

Α15: Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11: Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12: Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Υφιστάμενες 24ωρες – Μόνιμες λεωφορειακές γραμμές

040: Πειραιάς – Σύνταγμα

11: Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93, Χ95, Χ96, Χ97: συνδέουν σταθμούς με τον Αερολιμένα και το Ελληνικό

Νυχτερινές (υφιστάμενες) γραμμές

400, 500, 790, Χ14.



Πηγή: skai.gr

