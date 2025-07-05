Πολύ κοντά σε συμφωνία με τους γερμανικούς σιδηροδρόμους είναι ο ΟΣΕ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Καθημερινής», με στόχο την πλήρη αναδιοργάνωσή του σε όλα τα επίπεδα τα επόμενα πέντε χρόνια, κάτι που είναι ο μεγάλος στόχος της κυβέρνησης, όπως τον είχε θέσει πριν από μερικούς μήνες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο ΟΣΕ βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τη γερμανική Deutsche Bahn για την ανάληψη του ρόλου Technical Manager (τεχνικού μάνατζερ) του ΟΣΕ, στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του ελληνικού σιδηροδρομικού συστήματος, χωρίς να αλλάζει κάτι στο καθεστώς και τις δραστηριότητες της Hellenic Train, καθώς οι Γερμανοί θα έχουν ρόλο σε θέματα ανασυγκρότησης και εκπαίδευσης.

Τις επαφές έχει αναλάβει ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την SNCF (Γαλλία), την SBB (Ελβετία), την DB (Γερμανία), ενώ ενδιαφέρον εξέφρασαν άτυπα και η Ferrovie dello Stato (Ιταλία), αλλά και η Adif (Ισπανία). Αυτή τη στιγμή η πληρέστερη πρόταση σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, που φαίνεται πως πλέον προκρίνεται, είναι η γερμανική.

Πηγή: skai.gr

