Παρασκευή Κάφκια: Η 23χρονη οδηγός λεωφορείου που «σπάει» το στερεότυπο περί… «αντρικών επαγγελμάτων»

Αλλάζει ταχύτητες και προκαταλήψεις, σπάει τα στερεότυπα στο τιμόνι. Η 23χρονη Παρασκευή Κάφκια, έβαλε μπροστά τα όνειρα της και αποφάσισε να ακολουθήσει επαγγελματικά αυτό που αγαπά περισσότερο, την οδήγηση και μάλιστα μεγάλων οχημάτων, για την ακρίβεια λεωφορείων, ακολουθώντας την παράδοση της οικογένειάς της.

«Πάντα μου άρεσε η οδήγηση και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Δεν με φόβισε το μέγεθος του οχήματος, αντίθετα με ενθουσίασε η πρόκληση. Ήταν μια συνειδητή επιλογή που με εκφράζει απόλυτα», επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Παρασκευή Κάφκια και εξηγεί πως, «μεγάλωσα μέσα στα λεωφορεία, εκεί μπουσούλησα για πρώτη φορά, ανάμεσα στα καθίσματα και τους ήχους της μηχανής. Από μικρό παιδί τα λεωφορεία ήταν το δεύτερο σπίτι μου, κι έτσι η αγάπη για τη δουλειά αυτή, μπήκε στο αίμα μου από νωρίς. Σήμερα, μπορώ να πω με σιγουριά πως αγαπάω τρελά αυτό που κάνω, δεν είναι απλώς επάγγελμα για μένα, είναι τρόπος ζωής».

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις των επιβατών, όταν αντικρίζουν μια νεαρή γυναίκα στο τιμόνι, σημείωσε πως, «στην αρχή υπάρχει έκπληξη, με κοιτάζουν δύο και τρεις φορές για να σιγουρευτούν. Πολλοί χαμογελούν ή με ρωτούν με θαυμασμό, αν είμαι εγώ η οδηγός. Οι περισσότεροι όμως, με ενθαρρύνουν και με στηρίζουν». Βέβαια, όπως τονίζει, υπάρχουν και οι δύσπιστοι, «υπήρξαν και κάποιοι που σχολίασαν αρνητικά, κυρίως λόγω ηλικίας ή φύλου. Κάποιοι που δεν πίστευαν ότι μια κοπέλα μπορεί να “κρατά” λεωφορείο. Όμως, με τον καιρό και τη δουλειά μου, τους διέψευσα».

Όσο για τον φίλο της, «αρχικά αιφνιδιάστηκε, όταν συνειδητοποίησε ότι είμαι επαγγελματίας οδηγός λεωφορείου, του φάνηκε απρόσμενο, αλλά με θαύμασε για την τόλμη και την αποφασιστικότητά μου. Τώρα, είναι από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μου».

Όπως η ίδια διευκρινίζει, οι δύο γονείς της είναι ιδιοκτήτες- οδηγοί τουριστικών λεωφορείων καθώς και η αδερφή της. «Μεγάλωσα μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ήταν για μένα κάτι πολύ φυσικό να συνεχίσω την πορεία που έχουν χαράξει ο πατέρας και η μητέρα μου. Με επηρέασαν πολύ θετικά, με στήριξαν από την αρχή και είμαι περήφανη που ακολουθώ τα βήματα τους», σημείωσε.

«Για μένα, η οδήγηση μεγάλων οχημάτων είναι ελευθερία, υπευθυνότητα και δύναμη. Νιώθω ότι έχω τον έλεγχο και ότι κάνω κάτι που σπάνια τολμούν γυναίκες και αυτό με γεμίζει περηφάνια. Δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό, πως χρειάζεται να αλλάξω τον εαυτό μου για να κάνω αυτή τη δουλειά. Όταν δεν εργάζομαι, ντύνομαι όπως κάθε άλλη νέα κοπέλα. Η εμφάνισή μου δεν με καθορίζει, η συμπεριφορά και η ικανότητά μου πίσω από το τιμόνι, είναι που με ξεχωρίζουν», υπογραμμίζει. «Θέλω να εξελιχθώ επαγγελματικά, ίσως και να οδηγήσω σε διεθνείς διαδρομές. Το βασικότερο όμως που θέλω, είναι να βοηθήσω να σπάσουν τα στερεότυπα γύρω από τις γυναίκες στα “αντρικά” επαγγέλματα», τονίζει η νεαρή οδηγός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

