Ένα νέο επεισόδιο «εισβολής» αφρικανικής σκόνης, που θα επηρεάσει ευρύτερα την ανατολική Μεσόγειο αλλά σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα, ξεκινά από σήμερα, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Οι συγκεντρώσεις σκόνης είναι από σήμερα αυξημένες στην ατμόσφαιρα και, όπως αναφέρει το meteo.gr, το επεισόδιο θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 25 Μαΐου, δυσχεραίνοντας την ποιότητα του αέρα.

Το κύμα αφρικανικής σκόνης, κατά το Αστεροσκοπείο Αθηνών, θα επηρεάσει αρχικά την ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη και σταδιακά τις υπόλοιπες περιοχές.

Ο καιρός της Παρασκευής: Σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες

Στην αναλυτική του πρόγνωση, το Αστεροσκοπείο Αθηνών υπογραμμίζει ότι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού της Παρασκευής θα είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι υψηλές θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά, ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια και τοπικές βροχές στο κεντρικό και το βόρειο Ιόνιο, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, ενώ ευνοείται η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 14 έως 29 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 13 έως 28 βαθμούς, στην Ήπειρο από 15 έως 28 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 29 βαθμούς, στη Στερεά Ελλάδα από 15 έως 32 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από 13 έως 28 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου από 16 έως 29 βαθμούς και στην Κρήτη από 14 έως 32 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές και βαθμιαία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

