Απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού (τύπου S70B, Aegean Hawk), μετά από αίτημα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ),πραγματοποίησε αεροδιακομιδή μέλους πληρώματος που έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης, από φορτηγό πλοίο σημαίας Μάλτας το οποίο έπλεε 80 ν.μ. νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας.



Ο ασθενής μεταφέρθηκε στον αερολιμένα Χανίων όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δείτε το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πολεμικό Ναυτικό:

Πηγή: skai.gr

