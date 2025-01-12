Απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού (τύπου S70B, Aegean Hawk), μετά από αίτημα του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ),πραγματοποίησε αεροδιακομιδή μέλους πληρώματος που έχρηζε νοσοκομειακής περίθαλψης, από φορτηγό πλοίο σημαίας Μάλτας το οποίο έπλεε 80 ν.μ. νοτιοδυτικά της Παλαιόχωρας.
Ο ασθενής μεταφέρθηκε στον αερολιμένα Χανίων όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Δείτε το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Πολεμικό Ναυτικό:
Πηγή: skai.gr
- Τροχαίο στα Χανιά: Για κακούργημα παραπέμπεται ο 45χρονος οδηγός – Ελεύθεροι οι αστυνομικοί - Οργή και θρήνος για τον 22χρονο Παναγιώτη
- Στα ύψη παραμένει η τιμή του ελαιολάδου στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Από 9,38 ευρώ έως 14,77 το λίτρο
- Δημογλίδου στον ΣΚΑΪ για το τροχαίο στην Κρήτη: Ο εισαγγελέας διέταξε την σύλληψη των αστυνομικών που έκαναν τον έλεγχο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.