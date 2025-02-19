AEGEAN: Δωρεάν εισιτήριο σε όσους θέλουν να επιστρέψουν στη Σαντορίνη

Η AEGEAN προσφέρει δωρεάν επιστροφή στη Σαντορίνη σε όσους ταξίδεψαν με την εταιρεία από 1/2/2025 έως 7/2/2025 όταν το αποφασίσουν μέσα σε διάστημα 6 μηνών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι επιβάτες που επιθυμούν να επιστρέψουν στη Σαντορίνη και αναχώρησαν από το νησί με πτήση της AEGEAN ή της Olympic Air από τη 1η Φεβρουαρίου 2025 έως και τη 7η Φεβρουαρίου 2025, λόγω των έκτακτων συνθηκών με την αλλεπάλληλη σεισμική δραστηριότητα, μπορούν να έχουν δωρεάν εισιτήριο επιστροφής όταν το αποφασίσουν μέσα σε διάστημα 6 μηνών.

Η παροχή της εταιρείας ισχύει για κρατήσεις και ταξίδια επιστροφής που θα πραγματοποιηθούν έως τις 20 Αυγούστου 2025, με πτήσεις που εκτελούνται από την AEGEAN ή την Olympic Air και αφορά αποκλειστικά τους 6.500 επιβάτες που είχαν ταξιδέψει από Σαντορίνη με την εταιρεία κατά την περίοδο από τη 1η Φεβρουαρίου 2025 έως και τη 7η Φεβρουαρίου 2025.

Η ενημέρωση των δικαιούχων επιβατών θα πραγματοποιηθεί με προσωποποιημένη επικοινωνία, μέσω e-mail από την AEGEAN, σταδιακά από αύριο Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου ή και μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου από το οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του εισιτηρίου αναχώρησης από τη Σαντορίνη.

Η παροχή αφορά και όσους δικαιούχους επιβάτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει κράτηση ή ακόμη και το ταξίδι της επιστροφή τους.

Παράλληλα, η AEGEAN εξακολουθεί να διατηρεί χαμηλούς ναύλους για τα δρομολόγια από και προς τη Σαντορίνη με στόχο να εξυπηρετήσει τις ειδικές ανάγκες της περιόδου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το κέντρο εξυπηρέτησης επιβατών της AEGEAN ή με το ταξιδιωτικό γραφείο από το οποίο προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους.

Πηγή: skai.gr

