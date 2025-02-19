Συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, ηλικίας 30 και 32 ετών, κατηγορούμενοι –κατά περίπτωση- για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών που πραγματοποιήθηκε χθες (18/2) με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με άτομα που αποθηκεύουν κλοπιμαία σε οικία – καβάτζα στο κέντρο τα Αθήνας, τα οποία στη συνέχεια μεταπωλούν, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Τι βρέθηκε

Μετά από έρευνα στην επίμαχη οικία – καβάτζα βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

30 διαβατήρια διάφορων χωρών,

πλήθος άλλων ταυτοποιητικών εγγράφων,

6 κινητά τηλέφωνα,

ρολόγια και κοσμήματα,

2 ηλεκτρικά πατίνια,

ακουστικά,

2 τάμπλετ και

ηλεκτρονική ζυγαριά.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της εξόρμησης, εντοπίστηκε και συνελήφθη 24χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατελήφθη να προσεγγίζει άτομα προκειμένου να μεταπωλήσει φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που λίγες ώρες νωρίτερα αφαίρεσε από κατάστημα, αφού έθραυσε υαλοπίνακα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής βρέθηκε στην κατοχή του και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

