Χίος: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της εξόρυξης αντιμονίου

Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στην κεντρική πλατεία της Χίου με κεντρικό αίτημα την ακύρωση του διεθνούς διαγωνισμού για την εξόρυξη αντιμονίου στο βόρειο τμήμα του νησιού. Παρόντες πολίτες, τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι οργανώσεων, ακόμα και της Εκκλησίας.

Οι ομιλίες ξεκίνησαν με τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος Χίου της ΑΔΕΔΥ, Παναγιώτη Νικήτα, ο οποίος διάβασε τα ονόματα των νεκρών εργατών από την περιοχή της Κεράμου που σκοτώθηκαν στη διάρκεια προηγούμενης διαχείρισης των μεταλλείων αντιμονίου. Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χίου, Κώστας Λίνας, ο οποίος υποστήριξε ότι η κοινωνία της Χίου «στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς» και σημείωσε πως ο αγώνας δεν θα περιοριστεί στη σημερινή διαμαρτυρία, αλλά θα συνεχιστεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο, μέχρι την τελική ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, Γιάννης Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις μιας τέτοιας εξορυκτικής δραστηριότητας στην υγεία και στο περιβάλλον είναι αδιαμφισβήτητες. Ο πατέρας Ιωάννης Μουσάς, εξέφρασε τις επιφυλάξεις της Μητρόπολης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών σημειώνοντας ότι η Εκκλησία στέκεται στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας, καθώς και την ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, Σωτήρη Θεοδώρου, ζήτησε «το θέμα πρέπει να τεθεί άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί ξεκάθαρη απόφαση υπέρ της ακύρωσης της διαδικασίας».

Οι ομιλίες συνεχίστηκαν με τοποθετήσεις πολιτών. Ανάμεσα τους ο Σωτήρης Παραδείσης, Διευθυντής του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Βολισσού, ο οποίος ανέδειξε την περιβαλλοντική διάσταση του προβλήματος, επισημαίνοντας πως «η εκμετάλλευση του αντιμονίου δεν απειλεί μόνο το περιβάλλον, αλλά και την ποιότητα ζωής των μελλοντικών γενεών. Η Χίος πρέπει να παραμείνει ένας τόπος βιώσιμος και φιλόξενος για όλους».

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με πορεία διαμαρτυρίας και παράδοση ψηφίσματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο συνεδρίαζε εκείνη την ώρα στη Χίο, με σχετική εισήγηση του Περιφερειάρχη για το θέμα της εξόρυξης αντιμονίου. Το ψήφισμα περιελάμβανε την ξεκάθαρη θέση της τοπικής κοινωνίας για ακύρωση του διαγωνισμού και τη δέσμευση για περαιτέρω δράσεις, εφόσον η κυβέρνηση επιμείνει στους σχεδιασμούς της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

