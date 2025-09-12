Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 52χρονος από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος απειλούσε διαδικτυακά τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο άνδρας είχε κάνει σοκαριστικές αναρτήσεις στα social media με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο, ενώ παράλληλα υποκινούσε και άλλους χρήστες σε βία και εγκληματικές πράξεις εκτός των άλλων και κατά της ζωής του Αδωνι Γεωργιάδη.

Μεταξύ άλλων ο 52χρονος είχε γράψει: «πουσ…α Άδωνι Γεωργιάδη τον πρώτο που θα καθαρίσω θα είσαι εσύ ρε ελεεινό παράσιτο αν συμβεί το ίδιο στην Ελλάδα μας!».

Σε άλλη ανάρτηση – δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) από τις πρόσφατες ταραχές στο Νεπάλ, έγραφε: «Υπουργός υγείας στο Νεπάλ! Άδωνι Γεωργιάδη εσένα όχι μόνο θα σε ξεβρακώσουμε αλλά θα βάλουμε και δέκα Σομαλούς πειρατές να σε ξεσκίσουν την ροδέλα ρε πουτ.. α με κουστούμι!»

Ο άνδρας ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και κατηγορείται για κάλεσμα σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια κατ’ εξακολούθηση, απειλή κατ’ εξακολούθηση και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου σε βάρος του υπουργού Υγείας, ο οποίος υπέβαλλε τη σχετική μήνυση σε βάρος του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τελευταία του ανάρτηση του 52χρονου φαίνεται να στρεφόταν και κατά άλλων πολιτικών προσώπων, όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κ.ά.

Άδωνις Γεωργιάδης: Όποιος απειλεί τη ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες

Σε ανάρτησή του για την υπόθεση, ο υπουργός Υγείας έδωσε στη αδημοσίευτα τα στοιχεία του 52χρονου αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όποιος απειλεί τη ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει. Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπ. Υγείας

Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας «κύριος» με το όνομα «Χρήστος Σιδηρόπουλος». Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του.

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει.

Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος.

Ενημερώνω».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι, ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις – δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.

Πηγή: skai.gr

