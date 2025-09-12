Λογαριασμός
Χάος στην Αττική: Μποτιλιάρισμα σε παραλιακή και Πειραιώς προς λιμάνι - «Ουρές» σε Κηφισό και Αττική Οδό

Ακίνητες και οι Κηφισίας και Βάρης-Κορωπίου - Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι Συγγρού, Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς Βουλή

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων στην παραλιακή λεωφόρο από τον Άλιμο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πολλές δυσκολίες σημειώνονται και στην Πειραιώς από το ύψος του Μοσχάτου προς το λιμάνι.

Ακινητοποιημένα είναι και τα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα σε Αμπελόκηπους και Ψυχικό, τα δυο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα σε ΚΤΕΛ και Νέα Χαλκηδόνα, καθώς και τα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας και τα δυο ρεύματα της Βάρης-Κορωπίου ανάμεσα σε Βάρη και Σκάρπιζα.

Στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η άνοδος της Συγγρού, η Σταδίου και η Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.

