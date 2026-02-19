Μεγάλη ένταση προέκυψε το πρωί στον προαύλιο χώρο του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας, ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και διαδηλωτές, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υγειονομικών.

Η κατάσταση οξύνθηκε όταν εμφανίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με τους συγκεντρωμένους να προσπαθούν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό και να τον εμποδίσουν να μπει στο νοσοκομείο, πετώντας του αυγά και άλλα αντικείμενα.

«Μερικοί κομμουνιστές προσπάθησαν δια της βίας να με εμποδίσουν να κάνω τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ του Νοσοκομείου Νικαίας! Δεν τα κατάφεραν διότι δεν τους φοβάμαι. Η Δημοκρατία δεν υποχωρεί ποτέ στην βία!» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι βρέθηκε στο νοσοκομείο για τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Εν όψη της προγραμματισμένης επίσκεψής του, από χθες καλούσαν σε κινητοποιήσεις το Εργατικό Κέντρο του Πειραιά, το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

«Σήμερα το πρωί βρίσκω στο νοσοκομείο μία μεγάλη συγκέντρωση υγειονομικών και μη, και προχωρώντας προς την είσοδο μου πέταξαν ένα αβγό και ένα μπουκάλι νερό. Τότε μαζεύτηκε η αστυνομία γιατί φοβήθηκαν ότι θα με χτυπήσουν» ανέφερε ο υπουργός.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές έκαναν κλοιό και άρχισαν « να μας σπρώχνουν και να μας βρίζουν, λέγοντάς μας ότι δεν θα μπείτε μέσα».

«Ο υπουργός Υγείας δεν μπορεί να υποχωρήσει στην βία των κομμουνιστών» σχολίασε ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αποφάσισε να συνεχίσει κανονικά την επίσκεψή του.

Στη διάρκεια της έντασης και των επεισοδίων, η αστυνομία συνέλαβε και έναν γιατρό που έβρισε, χτύπησε και έφτυσε τον υπουργό.

Η τελετή των εγκαινίων τελικά έγινε κανονικά.

Πηγή: skai.gr

