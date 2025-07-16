Ένα εστιατόριο στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας προσφέρει στους πελάτες του γεύμα τεσσάρων πιάτων με τη δυνατότητα να χαϊδέψουν λιονταράκια, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών, αλλά έχει πυροδοτήσει και διάλογο στο διαδίκτυο με κάποιους να εκφράζουν ανησυχίες για την ευημερία των ζώων.

Σε φωτογραφίες και βίντεο, που έχουν αναρτηθεί στις κινεζικές πλατφόρμες Wechat και Weibo, εμφανίζονται πελάτες να κρατούν στην αγκαλιά τους λιονταράκια σαν να είναι μικρά παιδιά.

Το εστιατόριο Wanhui στην πόλη Ταϊγιουάν, στη σελίδα του στο αντίστοιχο κινεζικό TikTok, το Douyin, φιλοξενεί φωτογραφίες με λάμα, χελώνες και ελάφια, εκτός από τα λιονταράκια.

Το Wanhui, το οποίο άνοιξε τον Ιούνιο, πουλάει καθημερινά περίπου 20 εισιτήρια σε πελάτες που επιθυμούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους τα ζώα απολαμβάνοντας παράλληλα το μενού που κοστίζει 129 ευρώ, όπως αναφέρει η κρατική Shanghai Daily στην επίσημη σελίδα της στο Wechat.

«Η παρεχόμενη υπηρεσία έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την νομιμότητα και με την ευημερία των ζώων», ανέφερε η αγγλόφωνη αυτή εφημερίδα.

Τα σχόλια στο διαδίκτυο ήταν κυρίως επικριτικά επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο εγχείρημα που δεν κάνει καλό στα ζώα.

«Είναι ένα παιχνιδάκι για τους πλούσιους», σχολίασε ένας χρήστης του Weibo. «Οι απλοί πολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα ούτε για ένα ποτό», έγραψε ο ίδιος.

Ένας άλλος χρήστης έκανε έκκληση προς τις αρχές σχολιάζοντας ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να επιληφθούν του θέματος».

Το περιστατικό σημειώνεται μετά την έρευνα, τον περασμένο μήνα, από τις αρχές σε ένα ξενοδοχείο που πρόσφερε μια «υπηρεσία αφύπνισης» από κόκκινα πάντα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ξενοδοχείο αυτό στη νοτιοδυτική περιφέρεια Τσονγκίνγκ επέτρεπε στα ζώα να ανεβαίνουν στα κρεβάτια για να ξυπνούν τους ενοίκους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

