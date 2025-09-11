Στην Κένυα, ως μοναχή Φεβρωνία, ζει εδώ και χρόνια η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη, η οποία, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της, πρωταγωνιστούσε στις αρχές του 2000 σε τηλεοπτικές σειρές και εξώφυλλα περιοδικών.

Η αδερφή Φεβρωνία χειροτονήθηκε το 2017 και έκτοτε αποσύρθηκε τελείως από τη δημόσια ζωή ενώ έχει κόψει κάθε επαφή και με την οικογένειά της.

Η εκπομπή του ΣΚΑΪ, «Το ‘χουμε», παρουσίασε νέες φωτογραφίες και ρεπορτάζ για τη ζωή της.

Η μοναχή Φεβρωνία ξεκινά την ημέρα της αξημέρωτα με προσευχή και συνεχίζει με χειρωνακτική εργασία στους κήπους του μοναστηριού και μαγείρεμα για τα ορφανά παιδιά, ζώντας με τα απολύτως απαραίτητα.

Η πρώην ηθοποιός και πλέον νύμφη του Χριστού μοιράζεται το λιτό κελί της με μια ακόμη μοναχή και, έχοντας περάσει αρκετά χρόνια στην Αφρική, μιλάει τη διάλεκτο των ντόπιων, τα Σουαχίλι.

«Τη γερόντισσα Φεβρωνία τη γνωρίζω από το 2018, δεν μου είχε πει ποτέ ότι ήταν γνωστή ηθοποιός στην Ελλάδα. Το έμαθα τυχαία από μια Ελληνίδα επισκέπτρια. Η μοναχή Φεβρωνία δεν θέλει δημοσιότητα, ζει με ταπεινότητα. Υπηρετεί τους πεινασμένους και τους αρρώστους, δίνει την ψυχή της για τα φτωχά παιδιά» δήλωσε στην εκπομπή, άνθρωπος από το περιβάλλον της.

Πηγή: skai.gr

