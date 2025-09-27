Λογαριασμός
Λαρισαίος παίζει μπουζούκι παρέα με αρκούδα στη Ρωσία – Βίντεο 

Ο Δημήτρης Κατσιούρας μίλησε σήμερα στην εκπομπή Καλημέρα του ΣΚΑΪ για το βίντεο με τον «Τομ», το οποίο ξεκαθάρισε είναι δεν είναι ΑΙ

λαρισαιος

Ενας Λαρισαίος μουσικός που ζει στη Ρωσία έγινε viral όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο να παίζει μπουζούκι δίπλα μια αρκούδα, στα περίχωρα της Μόσχας, πριν δύο χρόνια.

Ο Δημήτρης Κατσιούρας μίλησε σήμερα στην εκπομπή Καλημέρα του ΣΚΑΪ για το βίντεο, το οποίο ξεκαθάρισε είναι δεν είναι ΑΙ. 

Πρόσφατα μάλιστα ξανασυνάντησε τη μικρή αρκούδα  - η οποία είναι «εξημερωμένη» καθώς έχει ιδιοκτήτη. 

Παραδέχθηκε όμως ότι φοβόταν δίπλα στον «Τομ», καθώς πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει το ένστικτο του ζώου.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

