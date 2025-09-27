Λαρισαίος παίζει μπουζούκι παρέα με αρκούδα στη Ρωσία – Βίντεο 

Ενας Λαρισαίος μουσικός που ζει στη Ρωσία έγινε viral όταν κυκλοφόρησε ένα βίντεο να παίζει μπουζούκι δίπλα μια αρκούδα, στα περίχωρα της Μόσχας, πριν δύο χρόνια.

Ο Δημήτρης Κατσιούρας μίλησε σήμερα στην εκπομπή Καλημέρα του ΣΚΑΪ για το βίντεο, το οποίο ξεκαθάρισε είναι δεν είναι ΑΙ.

Πρόσφατα μάλιστα ξανασυνάντησε τη μικρή αρκούδα - η οποία είναι «εξημερωμένη» καθώς έχει ιδιοκτήτη.

Παραδέχθηκε όμως ότι φοβόταν δίπλα στον «Τομ», καθώς πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να λειτουργήσει το ένστικτο του ζώου.

