Φωτιά ξέσπασε σε αστικό λεωφορείο της γραμμής 11 του ΟΑΣΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά στο λεωφορείο επέβαιναν περίπου 15 άτομα. Ο οδηγός αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και στάθμευσε το λεωφορείο στην οδό Εγνατία, στο ύψος της εισόδου της ΔΕΘ, αναφέρει το thestival. Αμέσως ζήτησε από τους επιβάτες να το εγκαταλείψουν.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έσβησαν τη φωτιά.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά διερευνώνται.



Πηγή: skai.gr

