Άδεια γυμναστηρίου φέρεται να έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, το «ιατρικό κέντρο» του «πλαστικού χειρουργού» που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε στην οδό Ηλιουπόλεως, μια 43χρονη γυναίκα επειδή οδηγούσε αργά.

Ο ίδιος σε αρκετές ιστοσελίδες παρουσιάζεται ως πλαστικός χειρουργός, ενώ δηλώνει πως έχει κάνει χιλιάδες πλαστικές επεμβάσεις. Υπάρχουν πληροφορίες ωστόσο πως το ιατρικό του κέντρο έχει άδεια γυμναστηρίου.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από τις αρχές για το ποια είναι η ιδιότητά του, ο ίδιος απάντησε πως είναι επιχειρηματίας και όχι γιατρός.

Σήμερα, ο κατηγορούμενος θα βρεθεί στο εδώλιο για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας και αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.