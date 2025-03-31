Σε ισχύ από αύριο το θερινό ωράριο για τα διζωνικά τιμολόγια

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι από 1η Απριλίου 2025 θα τεθεί σε εφαρμογή το θερινό ωράριο της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης, με ισχύ έως 31η Οκτωβρίου 2025.



Συγκεκριμένα ανά ζώνη, το ωράριο προσαρμόζεται ως εξής:



Μεσημβρινή ζώνη: 11 π.μ. – 3 μ.μ.



Νυχτερινή ζώνη: 2 π.μ. – 4 π.μ.



Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Φεβρουαρίου 2025 που τέθηκε σε εφαρμογή, σκοπός του διζωνικού συστήματος μειωμένης τιμολόγησης είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε ηλεκτρικό ρεύμα, τις ώρες που είναι πιο φθηνό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.