Πάνω από 1.300 άτομα πήγαν το Σάββατο στη δράση «REBRAIN GREECE» που διεξήχθη στο Λονδίνο, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Υπογράμμισε ότι το υπουργείο πηγαίνει σε αυτές τις δράσεις σε πόλεις στο εξωτερικό όπου εργάζονται πολλοί Έλληνες, μαζί με σημαντικές επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκουν στην Ελλάδα.

Εξήγησε ότι ολοένα αυξάνονται τόσο οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δράσεις, όσο και οι απολαβές που προσφέρουν.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, αν συνυπολογίσουμε το κόστος ζωής και την έκπτωση στον φόρο εισοδήματος όσων εργαζομένων επιστρέφουν στην Ελλάδα, οι απολαβές αυτές είναι ακόμα υψηλότερες. Η υπουργός σημείωσε ότι τα χρόνια της κρίσης έφυγαν από την Ελλάδα 660.000 νέοι άνθρωποι και έχουν ήδη επιστρέψει 440.000

Ανέφερε ότι η ανεργία είναι στο 8,7%, κάτι που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών στη χώρα μας και είναι χαμηλότερη από τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ισπανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.