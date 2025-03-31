Λογαριασμός
Κεραμέως στον ΣΚΑΪ 100.3: Η ανεργία είναι στο 8,7%, χαμηλότερη από τη Σουηδία και τη Φινλανδία

Πάνω από 1.300 άτομα πήγαν το Σάββατο στο «REBRAIN GREECE» που διεξήχθη στο Λονδίνο - «Όλο και περισσότερες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δράσεις»

Νίκη Κεραμέως

Πάνω από 1.300 άτομα πήγαν το Σάββατο στη δράση «REBRAIN GREECE» που διεξήχθη στο Λονδίνο, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Υπογράμμισε ότι το υπουργείο πηγαίνει σε αυτές τις δράσεις σε πόλεις στο εξωτερικό όπου εργάζονται πολλοί Έλληνες, μαζί με σημαντικές επιχειρήσεις που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκουν στην Ελλάδα.

Εξήγησε ότι ολοένα αυξάνονται τόσο οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις δράσεις, όσο και οι απολαβές που προσφέρουν.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, αν συνυπολογίσουμε το κόστος ζωής και την έκπτωση στον φόρο εισοδήματος όσων εργαζομένων επιστρέφουν στην Ελλάδα, οι απολαβές αυτές είναι ακόμα υψηλότερες. Η υπουργός σημείωσε ότι τα χρόνια της κρίσης έφυγαν από την Ελλάδα 660.000 νέοι άνθρωποι και έχουν ήδη επιστρέψει 440.000 

Ανέφερε ότι η ανεργία είναι στο 8,7%, κάτι που αποτελεί το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών στη χώρα μας και είναι χαμηλότερη από τη Σουηδία, τη Φιλανδία και την Ισπανία.

