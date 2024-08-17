Λογαριασμός
Φωτιά στην Κουνουπίτσα Τροιζηνίας, στην πίσω πλευρά των Μεθάνων - Εναέρια μέσα στην κατάσβεση

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

Φωτιά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνουπίτσα Τροιζηνίας.

Πρόκειται για μια περιοχή στην πίσω πλευρά των Μεθάνων, όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστίες αλλά σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται άμεσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 

