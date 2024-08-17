Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Κουνουπίτσα Τροιζηνίας.

Πρόκειται για μια περιοχή στην πίσω πλευρά των Μεθάνων, όπου υπάρχουν διάσπαρτες εστίες αλλά σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται άμεσα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τις επίγειες δυνάμεις 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.