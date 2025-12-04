ΑΑΔΕ: Κατάσχεση ενός τόνου λαθραίου καπνού για ναργιλέ

Σε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατάσχοντας μεγάλη ποσότητα λαθραίου καπνού για ναργιλέ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ, ο εντοπισμός έγινε στο Τελωνείο Κήπων, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε φορτηγό που ερχόταν από την Τουρκία. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η σφραγίδα του οχήματος είχε παραβιαστεί.

Μετά από διεξοδικό έλεγχο, εντοπίστηκαν σε χαρτοκιβώτια 963 συσκευασίες μείγματος αρωματικού καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 963 κιλών, οι οποίες δεν συνοδεύονταν από τα απαραίτητα παραστατικά.

Ο καπνός και το φορτηγό κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί λαθρεμπορίας και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

